زايد: منعرفش إحنا في ذروة كورونا ولا لأ.. ومعظم الحالات بتجيلنا متأخرة جدًا

تحدثت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن مرحلة الذروة، بالنسبة لإصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزيرة الصحة خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "نعرف مرحلة الذروة لما تعدي والأعداد تنزل لأسبوعين متواصلين، وحتى الآن منعرفش إحنا في مرحلة الذروة ولا لأ".

وأرجعت "زايد"، زيادة أعداد الإصابات، إلى التزاحم في فترة العيد، التخالط وعدم ارتداء الكمامات: "اللي هاممني إن الحالات بتيجي متأخرة جدًا، بتقول أنا هتعالج في البيت، بقت ظاهرة كبيرة، معظم الحالات بتيجي متأخرة جدًا".

وواصلت: "بدعو كل الأسر أي حد عنده أعراض تنفسية، وارتفاع درجات حرارة وإسهال يعتبر إنه عنده كورونا".