ما يذبح في العقيقة.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء سؤالا جاء فيه: "ما الذي يُذبح لعقيقة المولود؟"، وأجابت الدار أن العقيقة تكون من الأنعام كالشياه والأبقار والإبل، ولا تجزئ التضحية بغير ذلك من الذبائح.

والعقيقة شاتان عن المولود الذكر، وشاة واحدة عن المولود الأنثى، وذلك عند جمهور الفقهاء؛ لما ورد عَنْ أُمِّ كُرْزٍ أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ، فَقَالَ: «عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الأُنْثَى وَاحِدَةٌ، وَلاَ يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا» أخرجه الترمذي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.وذهب المالكية إلى عدم التفرقة بين الذكر والأنثى في العقيقة، فتُذبح شاة واحدة عن المولود بصرف النظر عن نوعه، قال الإمام الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل: [وأشار بقوله (واحدة) إلى أن التي تذبح في سابع الولادة إنما هي واحدة لا بعض منها كان المولود ذكرًا أو أنثى].وعليه فمن لا يقدر على ذبح شاتين فيجوز له ذبح شاة واحدة أخذاً بقول المالكية، والله أعلم.