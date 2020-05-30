إصابة 11 من الأطقم الطبية في البحيرة بكورونا بينهم مدير حميات دمنهور

أعلن مصدر بمديرية الشؤون الصحية في البحيرة، إصابة الدكتور أحمد هواش مدير مستشفى حميات دمنهور، بفيروس كورونا المستجد، فضلًا عن إصابة 10 من الأطباء وأعضاء التمريض والفنيين بمستشفيات البحيرة، بعد ثبوت إيجابية نتائج مسحاتهم.

وكشف مصدر بمديرية الصحة - رفض ذكر اسمه- أن من بين المصابين مدير مستشفى حميات دمنهور و3 أطباء و4 ممرضين وممرضات و3 فنيين معمل وأشعة بمستشفى إيتاي البارود ودمنهور التعليمي، وحوش عيسى والمحمودية والدلنجات ومستشفى خاص بكفر الدوار.

وأكد مصدر مقرب من الدكتور أحمد هواش مدير مستشفى حميات دمنهور، خضوع الأخير للعلاج داخل منزله، لافتًا إلى تحسن حالته الصحية عقب تلقيه العلاج وبروتوكول علاج وزارة الصحة.