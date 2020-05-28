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محمود مسلم

إصابة طبيب في مستشفى الأحرار بالزقازيق بفيروس كورونا

كتب:

نظيمه البحرواي
02:38 م | الخميس 28 مايو 2020
أرشيفية

أرشيفية

أصيب الدكتور أحمد سمير الهادي طبيب بمستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الدكتور عبدالكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق لـ"الوطن"، إن الطبيب كان قد توجه إلى المستشفى لمباشرة عمله يوم الثلاثاء الماضي وعندما شعر بارتفاع في درجة الحرارة غادر المستشفى وفي صباح اليوم التالي أجريت له فحوصات وتبين إيجابية إصابته بالفيروس.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الهيئة لنقله إلى مستشفى عزل في القاهرة إلا أن الطبيب طلب نقله إلى أحد مستشفيات الإسماعيلية وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.