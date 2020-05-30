أستاذ بطب الزقازيق: خطورة كورونا في عدم ظهور أعراضه على المريض

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات بطب الزقازيق، "إننا في وقت من أشد الكوارث هدما للإنسان والإنسانية والأرقام مخيفة ولابد أن يعي المواطن هذا الأمر"، لافتاً إلى أن "المشكلة الحقيقية تكمن في أن المصاب بفيروس كورونا يكون معديا قبل ظهور الأعراض عليه وهذا يشكل خطورة كبيرة جداً".

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المنظومة الصحية والمستشفيات قاربت على الامتلاء، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة خصصت 320 مستشفى إضافي آخر لمواجهة فيروس كورونا، مؤكداً على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة والمغلقة والحفاظ على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، ونشر ثقافة تغطية الفم والوجه من خلال ارتداء الكمامة، والاهتمام بالحالة الصحية العامة والتغذية.

وتابع، أن "المرض لا يأتي للإنسان بل هو من يأتي بالمرض لنفسه من خلال عدم ارتداء الكمامة والمخالطة وعدم غسل اليدين جيداً، مشيراً إلى أن الكمامة أصبحت الآن طوق النجاة في هذه الأيام لأن العدوي أصبحت مجتمعية، ويجب تصحيح سلوكيات المواطن لأنها المؤثر الأول في انتشار فيروس كورونا.