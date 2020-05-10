رئيس جامعة الزقازيق يتفقد مبنى كلية طب الأسنان الجديد

تفقد د.عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، مبني كلية طب جراحة الفم والأسنان الجديد تحت الإنشاء، وذلك في إطار متابعته المستمرة لنسب استكمال أعمال الإنشاءات الجديدة الجاري تنفيذها داخل الحرم الجامعي، يرافقه د.ميرفت عسكر نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، د.عبد المنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب،د.وليد زيدان عميد كلية طب وجراحة الأسنان، د.هشام فوزي عميد كلية الهندسة.

وخلال الزيارة،اطمئن رئيس الجامعة علي نسب تنفيذ استكمال أعمال التشطيبات للمبني، موجهاً المسؤولين بالإدارة الهندسية والشركات المنفذة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه أعمال التنفيذ وسرعة الانتهاء من الإنشاءات والتشطيبات والتجهيزات اللازمة لتشغيل المبني واستيعاب الطلاب وانتظام العملية التعليمية داخل الكلية طبقاً للموعد المحدد.

من جهته، أوضح د.وليد زيدان أن مبني كلية طب وجراحة الفم والأسنان الجديد يقع علي مساحة 3000 متر، ومكون من 8 أدوار ويشمل بدروم وجراج ومستشفى دورين ودور للإدارة و دورين يضمان مدرجات وقاعة للمؤتمرات والاحتفالات ودورين للمعامل، بالإضافة إلي مبنى خارجي للعيادات الخارجية ملحق بالمبني الرئيسي يشمل 220 وحدة أسنان لتقديم خدمة طبية وصحية متميزة للمرضى المترددين علي المستشفى.