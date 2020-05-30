التحقيق في وفاة خادم.. لماذا قاطع حسن حسني الصحافة والإعلام قبل رحيله؟

منذ بزوغ نجومية الفنان الراحل حسن حسني، إلا أنه دوما كان مقاطعا للإعلام الورقي، وتُعد الحوارات الصحفية التي أجراها على اليد الواحدة ونادرا ما كان يظهر في وسائل الإعلام المرئية.

كشف حسني في حوار من أحد الحوارات الصحفية النادرة التي أجراها مع مجلة صباح الخير عام 2018 على هامش تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي السبب الرئيسي وراء مقاطعة الصحافة قائلا: "الفنان هو المادة التي يستخدمها الصحفي، وأنا عندى عقدة من الصحافة، السبب وراء مقاطعتي للصحفيين حادثة قديمة لما كنت أول مرة أسكن في فيلا".

وأضاف: "كان لدي خادم جاي من أسوان مسكين كان مريضا بعيب خلقي في القلب، وفي أحد الأيام الولد نازل من على السلم فوقع مات بالسكتة القلبية، ومنها كتبت الجرائد مانشتات أشكال وألوان مثل دماء على سجاجيد فيلا حسن حسني الفاخرة، وهو كان اتدبح ولا اتعور ولا قتل، النيابة حققت معى وأثبتت والطب الشرعى أنها سكتة قلبية، من وقتها وأنا مقاطع الصحافة".