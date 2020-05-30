مخرج "الغواص" ينشر صورة مع حسن حسني من الكواليس: الله يرحمك يا عم حسن

نعى المخرج فخر الدين نجيدة، الفنان حسن حسني، الذي وافته المنية اليوم السبت.

ونشر "نجيدة"، صورة تجمعه بالفنان حسن حسني، عام 2006، خلال كواليس تصوير فيلم "الغواص"، مصحوبة بتعليق: "الله يرحمك يا عم حسن"، واصفًا إياه بالفنان القدير.

فيلم "الغواص"، إنتاج عام 2006، بطولة عامر منيب، داليا البحيري، سامي العدل، وحسن حسني، تأليف عبدالفتاح البلتاجي، وإخراج فخر الدين نجيدة.

وشارك "حسني" في فيلم "الغواص"، بالغناء مع الفنان عامر منيب، بأغنية "الجنية".

يُذكر أنَّ حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 89 عامًا.