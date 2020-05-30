"المنصورة الجديدة": تسليم وحدات "سكن مصر" و"جنة" بداية العام المقبل

قال محمد رجب رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمشرف على أعمال مدينة المنصورة الجديدة، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه من المتوقع بدء تسليم وحدات سكنية في مشروعي "سكن مصر" و"جنة" مطلع العام الجديد 2021.

وأوضح "رجب" أن العمل مستمر في مشروعات مدينة المنصورة الجديدة، بالتوزاي، سواء المشروعات السكنية والمرافق وأعمال التشجير واللاند سكيب، مؤكدا أنه جرى الانتهاء من عمارات مشروع "سكن مصر"، والذي يعد مشروعا سكنيا متوسطا، ويتميز عن غيره في مدينة المنصورة الجديدة، بوجود أسانسيرات في كافة العمارات، وحاليا تجري أعمال اللاند سكيب والتشجير، خاصة بعد توجيهات وزير الإسكان، بزيادة مسطحات المساحات الخضراء، وتخطيط أماكن انتظار السيارات، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بأعلى جودة.

وأضاف رجب، أن مشروع "جنة" المتميز، وصل لمرحلة متقدمة من التنفيذ، كما يجري حاليا الانتهاء من أعمال اللاند سكيب في المشروع، وستسلم الوحدات بداية العام الجديد، بعدما ينتهي تنفيذ محطة الكهرباء وكافة المرافق في المدينة، أما الفيلات فقد جرى الانتهاء من الهياكل الخرسانية الخاصة بها جميعا، وتجرى حاليا أعمال التشطيب باختلاف أنواعها سواء كانت "كلاسيك" أو "مودرن"، وتصل نسب الإنجاز في مشروع "الفيلات" 70%.

وتتميز مدينة "المنصورة الجديدة" بأنها مدينة ساحلية، ويمتد الكورنيش المرحلة الأولى بها على طول 4 كم، وقال محمد رجب، إنه سيجري الانتهاء من الكورنيش بالكامل في 30 يوليو المقبل.

وأوضح أن هناك أولوية حالية لتنفيذ مشروع جامعة المنصورة للعلوم والتكنولوجيا، كما جرى الانتهاء من أعمال تحسين وتدعيم التربة لكلية المعاملات القانونية الدولية بنسبة 70%، وهي طريقة جديدة وحديثة لأنواع الأساسات بدلاً من الطرق العادية لعمل الخوازيق، وهي موفرة من الناحية الاقتصادية، ومعتمدة من الإدارة المركزية لدراسة المشروعات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.