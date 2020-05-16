التقديم حتى 7 يوليو.. الحالات التي تتسبب في إلغاء تخصيص شقق سكن مصر

فتحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 10 مايو الحالي، باب التسجيل الالكتروني لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين الأرضي والأخير بمشروع سكن مصر، بمساحات من 106 حتى 115 م2 بمدن أكتوبرالجديدة ــ العبور ــ القاهرة الجديدة ــ بدر ــ المنصورة الجديدة ـ المنيا الجديدة ــ مدينة ناصر غرب أسيوط ــ غرب قنا، وذلك بنموذج معماري مميز، ويحاط بسور شجرى لتوفير الخصوصية، ويستمر التقديم حتى 7 يوليو المقبل.

وتستعرض "الوطن" حالات تتسبب في إلغاء تخصيص الوحدة في سكن مصر وفق كراسة الشروط، كالتالي:

- حال اكتشاف أو ظهور أي مخالفات لشروط الحجز.

- إلغاء التخصيص بناء علي طلب المخصص له الوحدة.

- عدم استكمال سداد الـ10%، إضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لحساب مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال المهلة الممنوحة للسداد.

- عدم سداد قسطين متتاليين طبقا لأسلوب السداد.

- التنازل أو التصرف في الوحدة دون موافقة مسبقة من الهيئة أو جهاز المدينة المختص.

- تغيير الغرض المخصص له الوحدة.

- عدم التعاقد والاستلام للوحدة في الموعد المحدد.