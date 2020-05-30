وزيرة الصحة: 50% من مصابي كورونا يصلون المستشفى في حالة متأخرة

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إن 15% من بلاغات الإسعاف تذهب للمواطنين المصابين بفيروس كورونا، ولا يستجيب المواطنين للنزول معهم، و50% من الحالات المصابة بكورونا تذهب للمستشفيات وهي في حالة متدهورة، "شوفت حالات النهاردة في مستشفيات الساحل والمطرية متأخرة جدا".

وناشدت زايد المواطنين في حال الشعور بأي أعراض تنفسية أو إسهال أو ارتفاع درجات الحرارة التحرك فورا، موضحة أن تحليل الـ"pcr" وسيلة ثانوية للتحقق من الإصابات بفيروس كورونا من عدمها: "مش هنعمله كوسيلة للتشخيص.. الأعراض وآشعة الصدر وتحاليل الدم كافية جدا للتشخيص وبدء العلاج، خصوصا وأن العلاج متوفر 376 مستشفى.. في 5400 وحدة صحية.. في 1000 قافلة طبية تجوب أنحاء مصر".

وأضافت زايد خلال حديثها مع مراسل التلفزيون المصري أن الحالات البسيطة سيتم عمل عزل ذاتي لها وستتناول العلاج وسيتم متابعتها، والحالات المتوسطة ستتوجه للمستشفيات".