هالة زايد: 5400 وحدة ومركز لعلاج كورونا.. ونوصل العلاج حتى المنزل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إنه جرى فتح 376 مستشفى لعلاج فيروس كورونا، مؤكدةً أن كل حي ومركز فيه خدمة للعلاج.

وأضافت خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز": "أصبح العلاج متاحا في 5400 وحدة صحية ومركز طبي للحالات البسيطة، حيث يمكن أن يجرى البدء في العلاج قبل التوجه إلى المستشفى، وهناك سيارات متنقلة والقاهرة بمفردها تحتوي على 65 سيارة متنقلة وقافلة طبية توفر العلاج للمصابين والمخالطين والإرشادات والكمامات".

وتابعت أن القوافل تذهب إلى الأحياء وتتحرك حسب المناطق التي بها زيادة أعداد إصابات، كما يجرى توصيل العلاج حتى المنزل.