أسعار الخضروات اليوم الأحد 31-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم الأحد 31 مايو الحالي، وتنوعت بين الطماطم والبطاطس والباذنجان والجزر والخيار على النحو التالي:

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 8 جنيهات.

الفلفل الألوان

سعر كيلو الفلفل الألوان 30 جنيهًا.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

الفاصوليا الخضراء

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا الخضراء بـ7 جنيهات.

الثوم

بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 25 جنيها.

الملوخية

سجل سعر كيلو جرام ملوخية 5 جنيهات.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي 20 جنيها.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

الفلفل

متوسط سعر كيلوجرام الفلفل الرومي 7 جنيهات.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 10 جنيهات للكيلوجرام.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي لـ3 جنيهات.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه.