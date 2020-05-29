أسعار الخضروات اليوم الجمعة 29-5-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 29 مايو الحالي، وتنوعت بين الطماطم والبطاطس والباذنجان والجزر والخيار على النحو التالي:

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 8 جنيهات.

البطاطس

وصل سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

الملوخية

سجل سعر كيلو جرام ملوخية 5 جنيهات.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي 20 جنيها.

الفلفل

متوسط سعر كيلوجرام الفلفل الرومي 7 جنيهات.

الفلفل الألوان

سعر كيلو الفلفل الألوان 30 جنيهًا.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

الفاصوليا الخضراء

جاء سعر كيلوجرام الفاصوليا الخضراء بـ7 جنيهات.

الثوم

بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 25 جنيها.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 10 جنيهات للكيلوجرام.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 10 جنيهات للكيلوجرام.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 6 جنيهات.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي لـ3 جنيهات.