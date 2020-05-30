"فقرة تفاعلية 30 دقيقة"..انطلاقة جديدة لبرنامج "رأي عام" على "TeN" غدا

يعود الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، على قناة "TeN"، غدًا الأحد 31 مايو، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، بتجربة إعلامية جديدة.

ويقدم البرنامج مزيجا بين المحتوى الإخباري، والتحليل الصحفي من جهة، والحوارات التفاعلية من جهة أخرى، حيث سيمتد البرنامج على مدار ساعتين، ساعة ونصف على شاشة "TeN"، ثم يتحول بعدها إلى فقرة تفاعلية في بث مباشر عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي لبرنامج رأي عام وقناة TeN، لمدة نصف ساعة، حيث سيتواصل عمرو عبدالحميد، عبر تلك المنصات مع الجمهور والضيوف لتناول أخر المستجدات على المستوى المحلي والعالمي.

ويعرض برنامج "رأي عام" على قناة "TeN" الساعة التاسعة مساء، من الأحد إلى الخميس، على تردد 11430، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي على صفحة البرنامج وقناة TeN TV.