خلال 45 يوما.. إزالة 480 تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الحملات للتصدي لكافة حالات التعديات ومخالفات البناء، وذلك بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

يأتي ذلك فى ضوء الإجراءات التى تتخذها الدولة لمجابهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصا على الحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

وأوضحت المحافظ أنه خلال الحملة المُنفذة، اليوم السبت، تم إزالة 7 حالات تعدٍ على أراض زراعية بمساحة عبارة عن مكامير فحم بكفر البطيخ، وإزالة حالة أخرى بمدينة الروضة.

ونوهت إلى إزالة 480 حالة تعدٍ منذ بدء فعاليات تلك الحملات منتصف مارس الماضي، بنسبة تنفيذ بلغت 310%.