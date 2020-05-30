دمياط تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت مديرية الصحة في دمياط، اليوم السبت، تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 3 حالات لمواطنين قادمين من محافظتي الدقهلية وبورسعيد، مشيرة إلى أنه جار تحويل الحالات إلى مستشفيات العزل.

وقال مصدر بمديرية الصحة في دمياط، إن عدد الوفيات منذ ظهور فيروس كورونا المستجد بلغ حتى الآن 40 حالة، وأن 95% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة أو حوامل وحالتهن خطرة بالإضافة إلى كبار السن.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن": "لم يعد لدينا حاليا بؤر للفيروس كما كان سابقًا"، موضحًا أن الحالات التي ظهرت مؤخرًا فردية، كما جرى رفع الحظر عن بعض المصانع التي ظهرت فيها حالات كالغزل والنسيج، مع وضع المخالطين تحت المراقبة.