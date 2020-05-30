119003 طن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة بينما غادر 2 سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 12500 طن يوريا و13500 طن علف بنجر و3500 طن فوسفات و4500 طن كسب صويا و5000 طن ميثانول، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 10015 طنا حديد و9400 طن خردة و3800 طن ذرة و6226 طنا سكر و7662 طنا أبلاكاش و 11800 طن فول صويا و3168 رأس ماشية بإجمالي وزن 817 طنا. ‎

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 122 حاوية مكافئة تشمل فواكة (عنب و برتقال و فراولة و خوخ) وخضروات (بطاطس و بطاطا و بروكلى وخضار مشكل) وحاصلات زراعية (بصل وثوم وبردقوش وبرسيم) يتم تصديرها إلى كلا من إنجلترا وهولندا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 263 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 905 حاويات مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 51676 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 119003 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2625 طنا قمح متجهين إلى صوامع شبرا، في حين غادر 1153 شاحنة منها 356 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 14746 من البضائع العامة.