السودان يؤكد حرصه على مصالحه ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

قال المتحدث باسم الحكومة السودانية، وزير الإعلام، فيصل محمد صالح، إن بلاده حريصة على مصالحه ومصالح مصر وإثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.

وأوضح صالح لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية،أن الخرطوم تنتظر مناقشة الاعتداءات خلال اجتماع للجنة سودانية إثيوبية مشتركة رفيعة المستوى.

وأشار الوزير السوداني، إلى اتصالات بين الخرطوم وأديس أبابا لاحتواء التوتر الحدودي.

صالح: تقارير الاستخبارات والجيش السودانيين أكدت مشاركة الجيش الإثيوبي في الاعتداءات

وتابع المتحدث باسم الحكومة السودانية قائلا: "السودان يبقي كل الخيارات مفتوحة في اللجوء للمؤسسات الإقليمية والدولية في مراحل لاحقة بشأن الاعتداءات الحدودية".

وأشار صالح، إلى أن "تقارير الاستخبارات والجيش السودانيين أكدت مشاركة الجيش الإثيوبي في الاعتداءات داخل أراضينا".