الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حل عاجل لقضية سد النهضة الإثيوبي

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم، إلى حل عاجل لقضية "سد النهضة" الإثيوبي وتجنب تصعيد الموقف بين اطرافه الثلاثة مصر واثيوبيا والسودان، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وجاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مع مفوض السلام والامن في مفوضية الاتحاد الأفريقي سيميل شرقى بحثا خلاله آخر تطورات قضية "سد النهضة" الأثيوبي.

وذكر مكتب بوريل في بيان ان المسؤولين اكدا ان "حل النزاع يسهم في استقرار المنطقة بالكامل ومن الأهمية بمكان الآن أن نتجنب المزيد من التصعيد وأن نجد حلا عاجلا ومفيدا لجميع الاطراف".

وأضاف مكتب بوريل، أن الممثل الأعلى، أجرى على مدى الأسابيع الماضية اتصالات بجميع الأطراف وشجعهم على تجنب الاستقطاب المتزايد.

وأعرب المكتب، عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بقرار استئناف المحادثات الفنية بين وزراء المياه في مصر وإثيوبيا والسودان مؤكدا استعداد الاتحاد الأوروبي دعم جميع الأطراف في هذا المسعى.