العراق يوقف رحلات إعادة مواطنيه العالقين في الخارج لمدة أسبوع

أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية في العراق، عمر الوائلي، اليوم، إيقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة أسبوع، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال الوائلي في بيان صحفي، إن "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عقدت اجتماعها اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة لجنة خلية الأزمة البرلمانية واتخذت جملة من المقررات منها تمديد حظر التجوال على عموم العراق لمدة أسبوع واحد ابتداء من يوم الأحد الموافق 31 مايو".

وأضاف الوائلي، أنه جرى اتخاذ قرار بإيقاف رحلات الوافدين العراقيين لمدة أسبوع واحد، لغرض إعادة تهيئة المستلزمات الطبية الضرورية لفحصهم.

وأشار رئيس هيئة المنافذ، إلى وجود إجراءات رادعة بحق المخالفين لقرار الحظر وبحق التجمعات التي تعتبر من مسببات انتشار الوباء وتصاعد اعداد المصابين به.

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أعلنت في وقت سابق،اليوم، تسجيل 10 وفيات بكورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهذه هي المرة الأولى التي يصل فيها العراق إلى هذا الرقم منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم 306 إصابات منها 98 إصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، كما سجلت عشر وفيات.

وفحصت الوزارة خلال يوم واحد 5644 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق، ليصل العدد الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 222375.

وكانت للعاصمة بغداد الحصة الأكبر من المصابين (165 حالة)، وسبع وفيات من أصل عشر.