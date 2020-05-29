ارتفاع غير مسبوق بإصابات كورونا في العراق خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، في بيان، اليوم، رصد 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهو الرقم الأعلى الذي يسجل منذ ظهور الوباء في البلاد، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وسجلت مختبرات الوزارة، 416 إصابة، مرتفعا عن أمس الخميس، حيث سُجلت فيه 322 إصابة، ليكون إجمالي الحالات المصابة في البلاد 5873 حالة.

وذكرت الوزارة العراقية، أن "أعداد الوفيات لليوم كانت 6 حالات، ليصل الإجمالي إلى 185 حالة وفاة، فيما تماثل 73 مصابا للشفاء، لتكون أعداد المتعافين من المرض 3044 مصاب"، وفحصت الوزارة، 216731 مواطنا خلال اليوم الجمعة.

وظهرت الإصابات في "محافظات بغداد والنجف والبصرة والسليمانية وكربلاء وكركوك وديالي وواسط وبابل والديوانية وميسان وذي قار والمثنى وصلاح الدين ونينوى".

جدير بالذكر، أن هذه هي المرة الأولى التي يعلن عن ظهور الإصابات بيوم واحد في جميع المحافظات العراقية.