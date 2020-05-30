وزيرة الصحة: الأطباء جنود الوطن في الحرب ضد فيروس كورونا

حرصت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على الاطمئنان على الأطقم الطبية والاستماع إليهم وتذليل أي تحديات تواجههم أثناء تأدية عملهم، وذلك خلال جولة لها لتفقد بعض المستشفيات في القاهرة، لمتابعة إجراءات التصدي لفيروس كورونا.

ووجهت الشكر لكافة الأطقم الطبية، لما يبذلونه من جهد وإخلاص في مواجهة فيروس كورونا، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، قائلة لهم: "نحن في حرب ضد الفيروس، وأنتم جنود هذه الحرب"، مؤكدة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الكامل لهم.

كما دعت الوزيرة، الأطباء وكافة العاملين بالمجال الصحي، إلى الالتفاف حول الوطن، وإعلاء مصلحة المريض، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وشددت على التدريب المستمر للأطقم الطبية، والتأكيد على الإجراءات الوقائية والاحترازية ومعايير مكافحة العدوى، موضحة أنه جرى تخصيص دور بكل مستشفى بسعة 20 سريرًا لخدمة الأطقم الطبية المصابة بفيروس كورونا، كما تتواصل بشكل يومي مع الأطقم الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية، والتأكد من تطبيق البروتوكول العلاجي لهم.

واختتمت الوزيرة جولتها بتفقد إحدى القوافل الطبية لتوزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية بشارع المنصورية، بمنطقة الدراسة بمحافظة القاهرة، حيث تابعت سير العمل وتوزيع حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية طبقًا لبروتوكولات العلاج المحددة، مؤكدة أن جميع المحافظات بدأت في توزيع حقائب المستلزمات على المخالطين في المنازل، أو المرضى المصابين بالمستشفيات الذين سيخضعون للعزل المنزلي.