فيديو.. وزيرة الصحة تدعو الأطباء لقطع كل الإجازات والنزول للمستشفيات

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة إنها أجرت جولة تفقدية على أرض الواقع للمستشفيات لتفقد الأوضاع، خصوصا بعد انضمام مستشفيات لمنظومة مجابهة فيروس كورونا، وبعد إضافة خدمة القوافل العلاجية والوحدات الطبية والصحية التي تعالج الحالات البسيطة، "حرصت على إرسال رسالة للأطباء إني بشتغل معاكو وبثق في الأطقم الطبية وليهم تقدير القيادة السياسية".

ووجهت زايد رسالة للأطباء قائلة: "ده وقت العمل الجد ووقت التخلي عن أي مطالب مزمنة المستمرة من عشرات السنوات.. إحنا دلوقتي في حرب الجنود الحقيقيين هم الأطباء والأطقم الطبية من التمريض والصيادلة والأسنان وكل العاملين في القطاع الطبي وفنيين المعامل.. ده وقت الشغل واللي في إجازات ينزل حتى اللي في إجازات طويلة بلدك في حرب ضد فيروس كل أطباء العالم مشتركين في هذه الحرب وبنثق في وطنية كل الأطباء والأطقم الطبية".

وأضافت زايد خلال حديثها مع مراسل التلفزيون المصري: "إحنا آه معرضين للخطر ولكن كل أساليب الوقاية متوفرة لأطقم الطبية والعلاج على أعلى مستوى متوفر، ولكن اللي بيستشهد منا هو شهيد واجب زي شهداء سيناء والحروب السابقة".