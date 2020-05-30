زلزال بقوة 5.5 يضرب سواحل الفلبين

وقعت هزة أرضية بقوة 5.5 على مقياس ريختر، اليوم، قبالة سواحل الفلبين، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقع الزلزال على بعد 199 كم جنوب شرق مقاطعة سارانجاني وعلى عمق 41.9 كيلومترا، ولم ترد بيانات عن وقوع أضرار أو وفيات.

وتقع الفلبين في منطقة تعرف باسم "حلقة النار" في المحيط الهادي، حيث يحدث نحو 90% من الزلازل في العالم.

وكان آخر زلزال كبير ضرب البلاد قد بلغت قوته 7.1 درجات على مقياس ريختر، ولقي خلاله أكثر من 220 شخصا حتفهم في وسط الفلبين في أكتوبر/تشرين الأول 2013.

وفي يوليو 1990 لقي أكثر من 2400 شخص حتفهم في جزيرة لوزون شمالي البلاد عقب زلزال بلغت قوته 7.8 درجات على مقياس ريختر، وهو أحد أشد الزلازل التي ضربت البلاد على الإطلاق.