"الصحة" عن زيادة الإصابات: قوة كورونا قلت.. وقدرته على نقل العدوى زادت

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا، إن قوة الفيروس انخفضت، لكن قدرته على نقل العدوى زادت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، على قناة "صدى البلد": "المريض قد يصيب 5 أشخاص بدلًا من مريضين أو ثلاثة مرضى".

وتعليقا على زيادة أعداد الإصابات، أوضح "حسني": "المواطن بدأ يلجأ إلى المسحات بصورة أكبر، والوعي زاد، واللي يهمنا هو الحالات الشديدة، و5% من الأعداد المعلنة هي حالات شديدة، و80% من الحالات المكتشفة خفيفة، و15% متوسطة، ويوميًا يُشفى 200 حالة".