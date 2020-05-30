"الوزراء": ركاب السيارات الخاصة غير ملزمين بإرتداء الكمامة

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وسائل النقل العامة والخاصة (التاكسي وغيرها من ميكروباصات ومترو وأتوبيسات وقطارات) كل هذه الوسائل ملزمة بارتداء الكمامة، والسيارات التي تعمل ضمن التطبيقات الإلكترونية للتوصيل أيضا ملزمة بارتداء الكمامات.

وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن سائق التاكسي والميكروباص وأي وسيلة ملزم بارتداء الكمامة، وأيضا ركاب التوك توك وسائقه ملزمون باراتداء الكمامة".

وشدد سعد على أن السيارات الخاصة من الناحية القانونية لاتندرج تحت قانون الإلزام بالكمامة، ولاتطبق عليها العقوبات، والسيارات الخاصة قائدها ومن يجلسون معه لا ينطبق عليهم القرار وهم غير ملزمون بارتداء الكمامة ولكن يفضل ارتداء الكمامات.

وأوضح سعد أن السيارة الخاصة التي تعمل في تطبيقات التوصيل وتنقل الناس تصبح ضمن خدمات النقل الجماعي الخاص وتلتزم بارتداء الكمامات.