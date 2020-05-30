تحرير 18 محضرا لغير الملتزمين بارتداء الكمامة في الدقي

نفذ اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتفعيل قرار الحكومة بارتداء الكمامة للمواطنين حفاظا على الصحة العامة.

وقال عبدالفتاح إنه جرى تحرير 18 محضرا لغير الملتزمين بالقرار مع اتخاذ الإجراءات القانونية، لافتا إلى أنه تم من خلال المرور الميداني في المحلات العامة في شوارع مصدق ومحي الدين وسليمان جوهر بهدف أن تصل الرسالة لجميع المواطنين حول أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم السائقون فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات ضمن الإجراءات الأحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة أنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورئيس جهاز السرفيس بالتنسيق مع رجال المرور باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها.