أستاذ مناعة: تعاملوا مع أعراض البرد على أنها كورونا حتى يثبت العكس

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، إنه عند الشعور بأي دور برد عادي سواء سخونية بسيطة، رشح، زكام، تكسير في العظم، احتقان في الزور، صداع، فقدان حاسة الشم والتذوق، كحة جافة أو مصحوبة ببلغم، إلتهاب شديد، مغص، أو إسهال، فإن أي من هذه الأعراض هي كورونا حتى يثبت العكس، لأنه توجد حالات كورونا بدون أعراض، ومن الواجب اتخاذ كافة الاحتياطات لأنه من الممكن أن تنشر العدوى بدون أن تدري، ويجب أخذ أدوية بسيطة أثناء تواجدك في المنزل، وإذا كان كورونا ستتعافى، ولو دور برد عادي نكون اتخذنا احتياطاتنا وحماية غيرنا.

وأضاف "الحداد" خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أن الكمامة هي وسيلة مواجهة فيروس كورونا حتى الآن، ولا يوجد علاج أو لقاح لهذا الفيروس وكل البروتوكولات الموجودة هي اجتهادية وعبارة عن علاج تعويضي فقط حتي تتعافي مناعة المريض ضد كورونا ويحدث الشفاء التام، مؤكداً أن الكمامة هي الأهم والعلاج لأنها تقي شخصين "مصاب وغير مصاب" ثم بعد ذلك التباعد الاجتماعي.

وتابع بأن هناك قنابل موقوتة في المجتمع، وأشخاص كثيرون يحاملون للفيروس وهم لا يشعرون، لأن هناك 60% من إصابات كورونا بدون أعراض، لافتاً إلى أن الكمامة الجراحية إذا ارتداها شخص واحد تصل الحماية إلى 50%، ولكن إذا ارتداها المجتمع كله تصل الحماية إلى أكثر من 90%، وهي تنفذ الهواء لكنها لا تنفذ الفيروس.

وبالنسبة للكمامة القطنية التي عليها خلاف طبي رهيب على مستوى العالم، أوضح أن الدول التي أقرتها كانت عند وجود الجائحة في حالة عجز في الكمامات الجراحية للحفاظ عليها للأشخاص المصابين والمنظومة الطبية، فالكمامة القطنية مخصصة لأشخاص غير مصابين أو حاملين للفيروس، وتستخدم في الأماكن العامة، ولا يجوز استخدامها في الأماكن المغلقة أو المزدحمة مثل محطات المترو، وهي لا تعمم لكل الفئات، فالأشخاص المصابة أو العرضة والمشتبهة بإصابتهم لا يجب أن يرتدوا الكمامة القطنية.