الصحة الكويتية: تقليص مدة عزل مصابي فيروس كورونا إلى 10 أيام

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم، تقليص مدة عزل المصابين بفيروس كورونا المستجد الخارجين من المستشفيات، أو العزل المنزلي، أو العزل المؤسسي، لتصبح 10 أيام.

وأصدر وكيل وزارة الصحة الكويتية الدكتور مصطفى رضا قرارا، بتحديث آلية عزل المرضى المصابين بفيروس كورونا، بناء على التوصيات الحديثة من منظمة الصحة العالمية ومن المراجع الطبية؛ حيث جرى تحديث آلية عزل المصابين واشتراطات العزل، لتصبح عشرة أيام من بداية ظهور أعراض المرض.

وأوضح القرار أن ذلك ينطبق على المصابين الخارجين من المستشفيات، أو العزل المنزلي، أو العزل المؤسسي، بحيث يمكن للمريض الخروج بعدها من نطاق العزل والاجراءات المصاحبة لها.