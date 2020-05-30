نائب محافظ الغربية: عدم توصيل المرافق للعقار غير الملتزم بإنشاء جراج

عقد الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، إجتماعًا موسعًا برؤساء المراكز والمدن والأحياء بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة القرار الخاص بوقف إصدار تراخيص البناء، وكذلك دراسة إنشاء جراجات خاصة بكل عقار، لعدم التكدس وتيسير الحركة المرورية بالشوارع.

ووجه نائب نائب محافظ الغربية، بعدم توصيل المرافق للعقار الذى لا يلتزم بإنشاء جراج به وبالمساحات والاشتراطات المطلوبه لذلك، كما طالب بعرض الرخص المستقبلية على اللجنة المشكلة والالتزام بنسبة لاتقل عن 75% من مساحة الجراج ، واستغلال الشارع كجراج بنسبة لاتزيذ عن 25% مع دفع رسم استغلال الشارع كجراج.

وخلال الاجتماع، طالب "عطا" رؤساء الأحياء والمدن بتكليف مهندسى الإدارات الهندسية بالمرور على كافة العقارات بشوارع مدن المحافظة، والتأكد من استخدام وتطبيق اشتراطات إنشاء الجراجات مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، سواء بعدم الإنشاء أو تغيير النشاط.

من جانبه، طالب سكرتير عام المحافظة، بسرعة تشكيل لجنة تضم عددًا من الاستشاريين من كلية الهندسة بجامعة طنطا تخصص طرق ومرور، واستشاري من نقابة المهندسين، ومهندس تنظيم من الحي، ومهندس التخطيط العمراني، لمراجعة التراخيص الحالية ومدى توافر اشتراطات إنشاء الجراجات الخاصة بالعقارات.

حضر الاجتماع رئيس حي أول طنطا، ورئيس حي ثان طنطا، ورئيس مدينة المحلة الكبري، ومسؤول الإسكان بالغربية، ومديري الإدارة الهندسية والتخطيط العمراني بالديوان العام.