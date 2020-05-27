محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بوقف إصدار تراخيص البناء لمدة 6 أشهر

أصدر اللواء أركان حرب شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 340 لسنة 2020 بشأن وقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تدعيمها للمساكن الخاصة مع إيقاف استكمال البناء للمباني الجاري تنفيذها، وذلك تنفيذا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 181 لسنة 2020 بشأن وقف اصدار تراخيص إقامة أي أعمال خاصة بالبناء لمدة سنة أشهر كاملة ولحين صدور إشعار آخر.

وأشار المحافظ، في بيان أصدره اليوم، إلى وقف إصدار أي تراخيص جديدة وعدم إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وعدم قبول أي طلبات من المواطنيين في هذا الشأن خلال مدة سريان هذا القرار وتزال بالطريق الإداري كافة أعمال البناء المخالفة بنطاق المحافظة، خلال مدة سريان القرار أولا بأول لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك بنطاق مدن وأحياء المحافظة وتوابعها بالكامل وذلك لمدة ستة أشهر من صدور القرار.

وأوضح المحافظ، فى بيانه، أنه لا يسري هذا القرار على المنشآت الصناعية أو السياحية أو الحكومية أو الخدمية أو القومية أو ذات النفع العام أو المدرجة بالخطة الاستثمارية ويستمر إصدار تراخيص البناء المطلوبة لهذه المنشآت واستكمال أعمال البناء الجارى تنفيذها بها دون توقف.