أستاذ مناعة يوضح طريقة التعامل مع مصابي كورونا في العزل المنزلي

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في المصل واللقاح، إنه قبل إلزام المواطنين بارتداء الكمامة، يجب توافرها بكمية كبيرة، للحفاظ عليهم لأنها الوحيدة التي تضمن الأمان والوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن العزل المنزلي يكون في غرفة، ومن يقدم الخدمات للشخص المصاب لا يفضل أن يكون من كبار السن، ويجب أن يكون من أحد الشباب الذي لا يعاني من أمراض مزمنة، ويجري اختيار غرفة جيدة التهوية والشمس تدخلها ولا يفضل استخدام المروحة، ووضع كميات كبيرة من الكمامات داخل الغرفة، مع تقديم الطعام والشراب له في أطباق سهل التخلص منها، والاتصال به تليفونيا لإخباره بأن الطعام متواجد خارج باب غرفته.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة عبر سكايب، في برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على فضائية Dmc، أنه سيجري وضع كافة المتعلقات التي يريد الشخص التخلص منها داخل حجرته في شنطة بلاستيكية حتى تمتلئ، ورشها بكلور وكحول، ووضعها خارج الغرفة المعزول بها، والاتصال بالشخص المتعاون معه للتخلص من النفايات المستخدمة من قبل المصاب بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن الحمام المشترك في المنزل بالنسبة لعزل الشخص المصاب يجب معه رش اليدين بالكحول قبل الدخول ثم غسل اليدين بالماء والصابون ويتجه للغرفة المعزول بها مرة أخرى، وبالنسبة للشخص المخالط له سيقوم بتطهير الأسطح والحمام بالكلور.