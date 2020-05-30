مجلس الدولة: القضاة لم يتوقفوا عن العمل.. وأحكام الأشهر الماضية جاهزة

قال المستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة، إن الإجراءات الاحترازية متبعة بشكل شبه يومي، من قبل القضاة والموظفين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، على قناة "مساء DMC"، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر قرارًا في 19 مايو ألزم فيه المترددين على المنشآت الحكومية بارتداء الكمامة الواقية، وفي نفس السياق أصدر رئيس مجلس الدولة قرارًا بارتداء الكمامة.

وتابع: "من لا يرتدي الكمامة فإن الشرطة تطبق القانون، ولم تحدث أي حالات حتى الآن، ومن لا يرتدي الكمامة لا يدخل المحاكم، وقرار اليوم بشأن إلزام القضاة والموظفين ارتداء الكمامة، جاء لحماية وضمان السلامة الجميع داخل المحاكم".

وأشار إلى أن عمل القضاة لم يتوقف، حيث يكتبون أحكامهم لأنهم يعكفون على القضايا في منازلهم، وأن الأحكام القضائية التي كانت جاهزة للصدور خلال الأشهر الماضية ولم تصدر بسبب إجراءات إدارية ستصدر تباعا خلال الفترة المقبلة.