أمين عام مجلس الدولة: دخول المحاكم لأصحاب الشأن فقط منعا للتزاحم

قال المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة، إنَّه يتمّ تعقيم جميع المحامين الذين يدخلون إلى المحاكم من أجل منع التزاحم الاجتماعي ومنع انتشار الفيروس، لافتًا إلى أنَّ دخول المحاكم يكون لأصحاب الشأن فقط، مؤكّدًا أنَّ العودة للعمل تستدعي صدور الأحكام مرة أخرى التي كانت مؤجلة وصدورها الآن.

وأضاف "كرسوع"، خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة EXTRA NEWS، أنَّه نظرًا لطبيعة العمل القضائي فإن عودة المحاكم كما هي تكون تدريجية بحسب ظروف كل من الدوائر والمحاكم والمحافظات أيضًا، لافتًا إلى أن مجلس الدولة والقسم القضائي بدأ العمل به منذ أكثر من 3 أسابيع يوم 9 مايو، مع اتباع كل الإجراءات الاحترازية المتبعة والتي قررتها الدولة.

وأشار إلى أنَّ رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بإلزام جميع القضاة والعاملين في المجلس المترددين على المباني الخاص بمجلس الدولة سواء بالقاهرة أو الإقليم بارتداء الكمامات التزاما بقواعد الدولة، مؤكدا أن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مازالت مستمرة حتى الآن بالمجلس، سواء كانت بالتعقيم أو الاطمئنان على المترددين على مقر المحاكم.