"السياحيين" تقرر إنشاء صندوق الزمالة لمواجهة الأزمات والكوارث

أصدرت نقابة السياحيين منذ قليل، قرارا بإنشاء صندوق الزمالة للعاملين في السياحة في كافة القطاعات للصرف منه في الأزمات والكوارث التي تواجه السياحة وتؤثر على العاملين فيه.

وتفعل النقابة طلبات الاشتراك في الصندوق، اعتبارا من أول يوليو مع العام المالي الجديد هذا العام.

من جانبه قال باسم حلقة، نقيب السياحيين، إنه سيتم تكليف المستشار خالد أبو بكر، المستشار القانوني للنقابة، بإعداد اللائحة وإقرارها في مجلس النقابة، لافتًا إلى أن الصندوق سيكون له حساب منفصل تماما عن حساب النقابة، حيث يتم الدفع من الأعضاء الراغبين، إما شهريا أو سنويا.

وأضاف حلقة، لـ"الوطن"، أن عدد العاملين بقطاع السياحة يصل لـ3 ملايين عامل، ومثل هذا الصندوق يكون سندا وعونا للأعضاء في مثل الظروف الحالية التي نواجهها مع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، مشددًا على أن أعضاء النقابة فقط هم من يحق لهم الصرف من صندوق الزمالة.