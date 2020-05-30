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محمود مسلم

الأهالي في تل تمر يطالبون القوات الروسية بالعمل على عودتهم لقراهم

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(وكالات)
08:43 م | السبت 30 مايو 2020
الأهالي في تل تمر يطالبون القوات الروسية بالعمل على عودتهم لقراهم

الأهالي في تل تمر يطالبون القوات الروسية بالعمل على عودتهم لقراهم

خرجت مجموعة من الأهالي أمام دورية للقوات الروسية بمدينة تل تمر بشمال شرقي سوريا، مطالبين إياها بعودتهم إلى قراهم التي سيطرت عليها فصائل سورية موالية لأنقرة، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقالت القناة الإخبارية، اليوم، إن "حوالي ثلاثين امرأة وعشرة رجال من قرية تل طويل، وقفوا أمام القوات الروسية في مدينة تل تمر الواقعة بشمال غربي الحسكة، في شمال شرقي سوريا، طالبين منها عودتهم إلى قراهم التي سيطرت عليها الفصائل السورية الموالية لتركيا".

وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أن "الأهالي قابلوا ضابطا روسيا، وقالوا له إن الأتراك لا يسمحون لهم بالعودة إلى حقولهم وقراهم، حيث وعدهم الضابط بإيجاد حل لمشكلتهم".