 لجنة حقوقية ليبية تطالب أطراف النزاع بالاحتكام إلى الحل السياسي

طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أطراف النزاع الليبي إلى الاحتكام للحل السياسي بديلاً عن العسكري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسية "واس".

وأكدت اللجنة في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحفظة السلام دعمها الكامل للمبادرة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، التي تدعو إلى الحلول السياسية، وتقوية بعثات حفظ السلام وزيادة تأمينها، داعية جميع الأطراف المتنازعة في ليبيا وباقي الدول التي تعاني من النزاعات المسلحة والحروب إلى الاحتكام للحل السياسي بديلاً للحل العسكري.

وشددت اللجنة، على ضرورة استمرار الدعم المادي والفني، وتوفير جميع احتياجات العاملين في عمليات حفظ السلام، التي من شأنها جعل العالم مستمتعاً بالأمن والاستقرار الذي يكفل التنمية المستدامة.