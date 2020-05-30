في لقاء من 5 سنوات..حسن حسني: ندمان على أفلام شاركت فيها عشان كنت مفلس

فنان من طراز فريد، أجاد لعب كل الأدوار بشكل مخيف، فتجده تارة وزيرا، أو ضابطا سريا، وتارة أخرى فلاحا وعمدة قرية أو عازف كمان فاشل، ليسطر بهذه الأدوار وغيرها الفنان حسن حسني، تاريخا له في السينما والدراما والمسرح.

وتوفى حسن حسني، عن عمر ناهز 89 عامًا، إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت إلى دخوله المستشفى مساء أمس، وظل لمدة 24 ساعة، داخل العناية المركزة، حتى فارق الحياة فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وخلال إحدى اللقاءات التلفزيونية، بتاريخ أكتوبر 2016، تحدث الفنان الراحل عن الأدوار التي ندم عليها، وتفاصيل قبوله لتلك الأدوار رغمًا عنه، وسبب انتشاره في بداياته.

وسأل أحد مقدمي برنامج "ثلاثي ضوضاء الحياة"، المذاع على قناة "الحياة"، حسن حسني، قائلًا: "هل في فيلم ندمت إنك شاركت فيه؟"، ليرد الفنان الراحل: " أيوة في كتير، في أفلام عملتها عشان الفلوس، عشان قعدت في بيتنا شوية ومكنتش أحب أقعد، لكن مش هقول هي إيه".

واستعرض "حسني" تفاصيل قبوله لتلك الأدوار قائلًا: "لما جالي سيناريو مش عاجبني اعتذرت، جالي سيناريو تاني اعتذرت، لما جالي السيناريو الثالث قبلته.. أعمل إيه؟ كنت مفلس ومش معايا فلوس"، واستكل مازحًا: "طلع أنيل من الأول والتاني اللي رفضتهم، واضطريت أقبله عشان اشتغل".

كما تحدث عن فترة انتشاره في بداياته، قائلًَا: "في الأول لازم يكون ليك فترة انتشار لابد منها، اشتغلت سينما وفيديو ومسرح، وجت عليا أيام كنت بشتغل طول النهار فيديو، وإذاعة في النص، وأرجع المسرح بالليل".