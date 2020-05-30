حفيد حسن حسني لـ"الوطن": مكنش تعبان.. ودي وصيته لينا

مازالت فاجعة فقدانه مؤثرة على جميع أفراد أسرته، لم يتمكن أحفاده وأبنائه من إدراك الأمر حتى الآن، لتسيطر ذكرياتهم مع الفنان الراحل حسن حسني على أذهانهم، وتشتعل قلوبهم بالإشتياق منذ اللحظة الأولى، ما صّعب من قدرتهم على الحديث.

حسن هشام حسن حسني، حفيد الفنان الراحل، تحدث عن الأزمة الأخيرة التي تعرض لها جده، حيث أصيب بجلطة في القلب، تم نقله على إثرها للمستشفى، وخضع لعملية قسطرة عاجلة، ولكنه توفى بعدها بساعات قليلة.

وقال الحفيد، لـ"الوطن"، إن جده الراحل كانت صحته جيدة، والجلطة التي أدت للوفاة كانت مفاجأة، موضحا أن الأسرة لن تقيم سرداق عزاء ولكنها فتحت منزل الراحل لاستقبال المعزين لمدة 3 أيام.

قبل يومين، كانت المكالمة الأخيرة بين الجد وحفيده، التي تبادلوا فيها أخبارهم والاطمئنان على بعضهم البعض، حيث أكد حسن أن "حسني" كان بصحة جيدة حينها، وأيضا خلال فترة العيد فلم يكن يعاني من أي مرض.

بصوت متهدج وصعوبة في الحديث، يتذكر الحفيد أن جده لم يترك وصية محددة لهم، كونه لم يكن يشعر بأي أمراض قبل رحيله، ولكنه كان دائما ما يوصيهم بـ"أننا نتجمع دايما ونفضل قريبين من بعض"، والتأكيد على صلة الرحم بين أحفاده وعائلته باستمرار، لذلك كان دائما ما يخلق روحا جميلة ومحبوبة بين الجميع.

ورث حسن هشام حب الفن عن جده، لذلك يعمل بمجال المونتاج، فضلا عن أدائه أدوار بسيطة في عدة أعمال فنية، منها مشاهد مع الراحل حسن حسن، أحدهم في مسلسل "وعد" في رمضان 2016.

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، منذ قليل، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر يناهز 88 عاما.

وولد الفنان حسن حسني في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة.