العسال: العزل المنزلي مطبق في أوروبا.. وشعبنا ليس لديه ثقافة التباعد

قالت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" هو الحل المطبق من البداية في الدول الأوروبية، ولكن في مصر كون الأعداد في البداية كانت قليلة كان يتم علاج مرضى كورونا للحالات البسيطة في المستشفى رغم أن حالتهم كانت لا تستدعي لذلك، وذلك لتقليل نسبة العدوى، كما أن الثقافة المصرية ليس بها ثقافة التباعد، "الشعب المصري مش بيلتزم بحكاية التباعد".

وأوضحت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه مع تزايد أعداد الإصابات في مصر كان من الضروري تطبيق العزل المنزلي، وله شروط معينه من وزارة الصحة والسكان، فهو مخصص للحالات البسيطة التي يمكن علاجها في المنزل فقط، بينما الحالات بدءًا من المتوسطة إلى الشديدة إلى الحرجة يتم نقلها فورًا للمستشفيات فور ظهور نتيجة تحليل إصابتهم بفيروس كورونا، من أجل تلقيهم العلاج مع الملاحظات الطبية.

وعن العزل المنزلي، أكدت أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، أنه يجب أن يكون للمريض غرفة خاص به داخل المنزل، "مينفعش حد يقعد معاه أو ينام معاه"، ويفضل أن يكون له حمام خاص وإذا لم يتوفر ذلك يجب أن يكون هناك تنظيف جيد وتعقيم جيد للحمام عقب استخدام المريض له، "لما حد ييجي يقدم له الأكل يحطه من بعيد على طرابيزة أو على الأرض بره الأوضه، والغرفة تتهوى والفرش يتغير ويتم تنظيفها كل فترة".

وتابعت: "لازم المريض يكون لابس الكمامة في أي تعامل أو أي كلام مع الأسرة ويبقى فيه مسافة، مفيش حد يدخل عنده الأوضة، وبالنسبة للأكل لو فيه أدوات تستخدم مرة واحدة وتترمي يبقى أفضل، ولو الأدوات العادية يجب أن يتم تعقيمها وراء كل استخدام".