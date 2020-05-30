هبة القدسي: حالة غضب عارمة بالشارع الأمريكي بسبب وفاة الشاب الأسود

قالت هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط بواشنطن، إن هناك حالة غضب عارمة واستياء لدى الرأي العام في أمريكا من البيض والسود بسبب العنف الذي مورس ضد الشاب الأسود جورو، الذي تم القبض عليه للاشتباه في تزويره عمله، على خفية وفاة هذا الشاب الأمريكي بهذا الشكل البشع.

وأضافت "القدسي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم السبت، أن قيام 4 من ضباط الشرطة بتعذيب الشاب الأسود جورج، ووضع أحدهم ركبته على رقبته مما تسبب في اختناقه أثار غضبا عارما لدى الرأي العام، واجتاحت المظاهرات عدة ولايات ومدينة أمريكية، وكان هناك مظاهرات بالأمس أمام البيت الأبيض.

وتابعت، أن التغريدة التي نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عبر "تويتر"، ووصف فيها المتظاهرين بالرعاع أشعلت مزيدا من الغضب لدى المتظاهرين بالمدن الأمريكية.