الرئيس الأسبق للإذاعة: "هنا القاهرة" بداية انطلاق قوة مصر الناعمة

قال الإذاعي عمر بطيشة، الرئيس الأسبق للإذاعة المصرية، إن مقولة "هنا القاهرة" هي بداية انطلاق القوة الناعمة المصرية في بداية ثلاثينات القرن الـ20، وهي رسالة خالدة توارثتها الأجيال من جيل المؤسسين ثم جيل الوسط ثم الجيل الحالي الذي يعاني كثيرًا لأداء مهمته بوطنية شديدة في ظل ظروف صعبة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، مع الإعلامي نشأت الديهي.

وأكد "بطيشة"، أن الإذاعة المصرية مؤسسة وطنية كبرى سبقت جميع المؤسسات، وكانت في وقت هي الملكة المتوجهة على الإعلام المصري بكافة فروعه وألوانه، موضحًا أن الإذاعة المصرية ابتكرت ألوانا حصرية كانت قاصرة عليها ولم تتكرر في أي وسيلة أخرى، مثل الأوبريتات مثل أوبريت علي بابا وعيد ميلاد أبو الفصاد الذي أصبح أيقونة أعياد الميلاد حتى الآن.

ويمر غدا الأحد، 86 عاما على انطلاق بث الإذاعة المصرية عبر الأثير، والتي ارتبطت على مدار سنوات عمرها ارتباطا وثيقا بالحياة المصرية، وساهمت فى تشكيل وعي أجيال متعددة، وكانت شاهدة على مراحل مهمة من تاريخ مصر، واشتركت في بعض الأوقات في صناعة تاريخ مصر والمنطقة بأكملها.