سناء منصور: مفيد فوزي وراء نحاجي في الإذاعة

قالت الإعلامية سناء منصور، إن والدها كونه كان قاضيًا كبيرًا، كان يتمنى أن تُصبح هي الأخرى قاضية، وكان يحفزها منذ الصغر على ذلك، "قالي لما تكبري كده وعلى ما تيجي تتخرجي من الجامعة هتكون الدولة سمحت أن يكون فيه سيدات في مناصب القضاء"، موضحة أنها كانت تتميز بكونها "لمضة" بين أشقائها لذلك اختارها والدها ما بين أشقائها أن تُصبح محامية أو قاضية.

وأضافت "منصور"، خلال حوارها في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أنها بالرغم من كونها لمضة إلا أنها كانت خجولة جدًا، وعندما توفي والدها وكانت وقتها في السنة التوجيهية "سنة 5 ثانوي" وقتها، حزنت بشدة على رحيله، "جالي إحساس غريب أوي، قولت مش هدي شرف لحد إني هترافع قدامه طالما والدي توفي"، وقررت عدم دخول كلية الحقوق والتحقت بكلية الآداب.

وأشارت إلى أن أولى خطوات نجاحها في الإذاعة كان ورائها مفيد فوزي، "كان معد البرامج بتاعي في إذاعة الشرق الأوسط وكنت وقتها صغيرة، ولولاه مكنتش في خلال 4 سنوات هحقق نجاح كبير كده، واتعلمت كثيرًا من أستاذتنا العظيمة آمال فهمي، وطاهر أبو زيد، وأخذت نجاحات منها ومنه ومن مفيد فوزي".