صحفي سعودي: الحياة ستعود لطبيعتها في المملكة بعد 20 يوما

قال إبراهيم الماجد الكاتب الصحفي السعودي، إن المملكة استعدت بشكل كبير لمواجهة وباء كورونا، حيث وجه خادم الحرمين الشريفين بوضع المواطن كأولوية أولى في كل الخطوات التي اتخذت.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم، مقدمة برنامج "اليوم"، على قناة " DMC"، أن الرعاية الصحية التي قُدمت للمواطنين، جرى تقديمها لأي إنسان يقيم في المملكة بغض النظر عن مشروعية إقامته، حيث إن هناك متخلفين بنظام العمرة ونظام الإقامة.

وتابع: "نقدم الرعاية في المستشفيات الحكومية والأهلية، وهذا الإجراء خفف من المعاناة التي يعانيها الكثير من مصابي كورونا، وجعل نسب الشفاء في زيادة يوميًا، حيث جرى انخفاض أعداد الإصابات بشكل كبير للغاية".

وأردف أنه لما ظهرت بوادر، أن المرض في انخفاض، كان من الحكمة إعادة الأمور إلى نصابها بالنسبة للمساجد ولكن بتدرج: "بعد 20 يومًا ستعود الحياة إلى طبيعتها بالكامل مع أخذ الاحتياطات الواجبة، كما أن الصورة لم تتضح حتى الآن بالنسبة للعمرة والحج وأعتقد أن الأمور ستكون واضحة أكثر بعد 20 يومًا عندما يرفع الحظر بشكل كامل والطيران الخارجي لم يتخذ فيه أي إجراء حتى اللحظة".