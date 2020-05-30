في أكبر حصيلة يومية.. السعودية تسجل 1618 إصابة و22 وفاة بكورونا

سجلت السلطات الصحية السعودية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أكبر ارتفاع يومي في حصيلة وفيات وإصابات جراء فيروس كورونا المستجد، لأول مرة منذ ثمانية أيام.

وأكدت وزارة الصحة اليوم، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، وفاة 22 شخصا جراء إصابتهم بكورونا خلال آخر 24 ساعة (مقابل 17 وفاة في اليوم السابق)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 480 حالة وفاة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 1618 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 1581 إصابة أمس الأول، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 83384.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (679) وجدة (247) ومكة المكرمة (105) والهفوف (101).

وتماثل 1870 شخصا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 58883 شخصا.