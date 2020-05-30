الخرباوي: مسؤول الإعلام في جماعة الإخوان أمريكي من أصول عراقية

أكد الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، أن التاريخ سجل مدى قوة وصلابة مصر في مواجهة قوى الشر على مر العصور.

وقال الخرباوي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن جماعة الإخوان لديها رؤية دينية مشوهة، تقول إن المجتمع المصري جاهلى ولا يمكن التصالح معه، وإن الكفر بها أقرب من الإيمان.

وأوضح ثروت الخرباوي، أن هذه الأفكار التي يتم حشو أدمغة الأتباع بها، تهدف إلى هدم المجتمع من أجل بنائه على أسس جديدة تناسب الفكر الإخواني مشددًا على أن، التاريخ سجل قوة وصلابة الشعب المصري، في مواجهة قوي الشر التى هددته، على مر العصور، وأن الشعب المصري كان يخرج منتصرا في جميع الأزمات التي حلت به.

وأشار الخرباوي، إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية خصصت المليارات لنشر الشائعات والأكاذيب، في مصر.

وأضاف أن الجماعة لديها لجنة إعلامية مخصصة لنشر الأكاذيب والشائعات، تعد أقوى الأذرع داخلها.

وأوضح الخرباوي، أن المسؤول عن إدارة اللجنة الإعلامية في الجماعة، أمريكي من أصول عراقية، وله صلة وثيقة بالرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما.

كما أكد أن الإخوان لديها تحالفات وتنسيق مع جمعيات معنية بإدارة العقلية الجمعية للجماهير، وكيفية توجيه الجماهير خلال الأزمات.