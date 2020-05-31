لميس الحديدي: معدل إصابات كورونا بمصر أفضل من أمريكا وفرنسا وإسبانيا

تحدثت الإعلامية لميس الحديدي، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت إن "أرقامنا اليوم هي الأعلى منذ دخول فيروس كورونا مصر، منتصف فبراير الماضي، وأن معدل الإصابة أصبح في مرحلته الحالية أكثر من ألف يومياً، بالإضافة لارتفاع أعداد الوفيات لليوم التالي على التوالي، مسجلاً 34 حالة".

وأضافت الحديدي، خلال برنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، أنه بالرغم من ارتفاع أعداد الإصابات الذي دفع الإجمالي للصعود لأكثر من 23 ألف مصاب، إلا أننا لا زلنا في المنحنى المسطح والزيادات أفقية، وهو تصاعد بطيء بنفس المعدل.

وتابعت بأن مصر، وصلت إلى 1000 حالة يومياً في 104 أيام، وهو معدل بطيء مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي وصلت إلى معدل الإصابة الألفية يومياً، بعد 31 يوما، وفرنسا بعد 31، وإسبانيا 25 يوما، حتى سنغافورة النموذج الأقرب لمصر، سجلت الإصابات اليومية معدل ألف إصابة بعد 65 يوما.

وأكدت أن وضع مصر أفضل بكثير لأن التحرك لا يزال بطيئاً، لكن السؤال الأهم هو جاهزية المنظومة الصحية لاستيعاب التصاعد، وهذا ما سيكشفه مؤتمر الغد، لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، وأنه من الصعب أن نحكم أننا في مرحلة الذورة، لكننا في الواقع في مرحلة تصاعد الإصابات ومعدل العدوى.

وأوضحت أن ما يهم وزارة الصحة الآن، هو خفض معدلات العدوى والانتشار إلى النصف، بغية عدم الضغط على النظام الصحي، وهذا سوف يتحقق عبر تطبيق الإجراءات الاحترازية للدولة وارتداء الكمامات.