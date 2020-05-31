مسن يهزم كورونا.. "عبدالمنعم" عمره 93 عاما ينجح في التعافي من الفيروس

بعد رحلة علاج استمرت ما يقرب من 15 يوما ما بين الجلوس على أسرَّة المستشفى أو العزل المنزلي، لتلقي العلاج اللازم، انتصر الرجل التسعيني، بن قرية النجيلى التابعة لمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة على فيروس كورونا.

"محمود"، أحد أحفاد عبدالمنعم عبدالوكيل البالغ من العمر 93 عاما، والمتعافي من فيروس كورونا، قال إن جده أصيب بالفيروس في 15 مايو الماضي، بعد أن شعر بضيق في التنفس وارتفاع كبيرة في درجة الحرارة بالإضافة إلى آلام حادة في العضلات، ليتبين بالفحص إصابته بفيروس كورونا.

في مستشفى كفر الدوار التي خصص لعلاج مصابي فيروس كورونا في محافظة البحيرة تلقى "عبدالمنعم"، علاجه اللازم، والذي استمر لمدة 9 أيام داخل المستشفى، لتثبت التحاليل بعد ذلك تعافيه من فيروس كورونا، بعد تلقيه الروتين العلاجي اليومي في المستشفى.

لم تتوقف رحلة علاج الرجل التسعيني عند هذا الحد، إذ خضع للعزل المنزلي للتأكد من تعافيه، وذلك بعد قيام جهات الطب الوقائي بتعقيم المنزل وإجراء الفحوصات للمخالطين، لتثبت التحاليل مرة أخرى مع انتهاء العزل المنزلي اليوم تعافيه الكامل من فيروس كورونا.