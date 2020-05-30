هيكل: 88% من مصابي كورونا لا يحتاجون للمستشفيات ويمكن علاجهم منزليا

أكد الكاتب الصحفي أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن 88% من مصابي فيروس كورونا لا يحتاجون للمستشفيات.

وقال هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هولاء يمكن أن يتلقوا العلاج في منازلهم أو في المدن الجامعية وإن المشكلة في 12% فقط من المصابين بين إصابات متوسطة وحادة.

وحذر هيكل من خطورة التجمعات في الشواطئ مشيرًا إلى أن الجلوس على البحر واستنشاق هواء البحر أفضل ولكن الخوف من الزحام في الشواطئ والتجمعات.

وأشار هيكل إلى أن الدراسات العلمية تؤكد أنخفاض الإصابات بدءا من منتصف يوليو القادم، مشددًا على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات وضرورة التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى أنه سيتم توفير الكمامات في مترو الأنفاق بسعر رمزي نظرًا لفرض غرامة على من يركب المترو بدون كمامة.